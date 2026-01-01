Вторият син на убития при израелско-американските въздушни удари ирански аятолах Али Хаменей – Моджтаба Хаменей, е бил избран за нов ирански аятолах. Новината съобщават иранската опозиционна медия „Иран Интернешънъл“, италианската агенция АНСА, израелското издание ynetnews и арабският клон на "Скай"" - „Скай Нюз Арабия“, които подчертават обаче, че ирански официални медии все още не са потвърдили новината.

Моджтаба е вторият син на Хаменей. Той е на 56 г. - роден е в Машхад през септември 1969 г. Смята се, че е бил предпочитаният син на Али Хаменей. Поддържа много добри връзки със силите за сигурност на Иран. По време на военната си служба е участвал във войната между Иран и Ирак от 1987 г. до 1988 г. Учил е в Ком, за да стане религиозен лидер.

Моджтаба е много обсъждан и заради богатството си, включващо недвижими имоти и на Запад, сред които Лондон и Франкфурт, както и богато инвестиционно портфолио.

През 2005 г. той подкрепи за президент на Иран твърдолинейния Махмуд Ахмадинеджад. Смята се, че е изиграл и водеща роля четири години по-късно в преизбирането на Ахмадинеджад, което тогава породи вълна от протести.

Според „Иран интернешънъл“ Мождтаба е бил посочен за приемник на поста на аятолаха още преди една година от баща си. В последните дни се появиха информации, че е бил убит, но после иранската агенция "Мехр" написа, че той е жив и здрав след атентата, при който загинаха Али Хаменей и неговата съпруга.

Според „Скай нюз Арабия“ изборът на Моджтаба е станал под натиска на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Моджтаба е духовник от средно ниво, който има силни връзки с КГИР, но никога не е заемал държавна длъжност, припомни вчера в справка саудитското издания „Аш Шарк ал Саудад“. Според ynetnews Моджтаба има голямо влияние зад кулисите. Той подкрепя твърдолинейния лагер в Иран и има същите възгледи като баща си. Настоява за елиминиране на опонентите на режима. Смята се, че той е осигурявал достъпа до баща си на онези, които са искали да прокарат някаква идея пред него.

Избирането му обаче може да представлява проблем, защото ще изглежда, че властта е предавана от баща на син, а именно срещу това беше насочена Иранската революция срещу монархията, в която властта се наследяваше династично.

Аятолахът се избира от Съвет на експертите, наброяващ 88 души. По-рано през седмицата се твърдеше, че Съветът е бил поразен от при израелски удар по сградата му в Ком, но ирански медии казаха, че членовете на Съвета не са били там по време на атаката.

През 2019 г. САЩ наложиха санкции на Моджтаба Хаменей.