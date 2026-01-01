Сигнал за безпричинно нападение на пътя и последвала липса на наказание години наред. Цветан Иванов написа емоционален пост в социалните мрежи, в който разказва за преживяното и за последвалото ходене по мъките, без да се стигне и до този момент до развръзка. Той твърди, че на 24 декември 2023 година е бил ударен с палка в лицето от бивш полицай на пътя в Благоевградско. Ударът е счупил челюстта му и дълго време не е можел да се храни нормално. Три години по-късно той все още чака справедливост, а такава не идва, посочва NOVA.

Цветан Иванов и негов съотборник тренират в района село Падеш. Двамата се занимават професионално с шосейно и планинско колоездене. "Инцидентът се случи в 12:01 ч. на обяд - точно в най-слънчевото и ясно време, на безлюден път. Карахме повече от 40 минути, без да ни е доближил нито един автомобил. Но тогава ни изпревари кола, която спря напречно на пътното платно", разказа мъжът, който посочва, че последвалата агресия не е била провокирана по никакъв начин.

По думите му това му се сторило съмнително, но посочва, че "когато си в планината, първото, което ти хрумва, е че трябва да помогнеш на някого".

"Помислих, че може да има нужда от вода, че му е прилошало или че е объркал пътя, защото сме на безлюдно място. Отидох до колата. От прозореца чух: „Ела тук“. Приближих се и вратата се отвори рязко. Шофьорът ме удари с предмет, за който не мога да кажа дали беше палка, бухалка или нещо друго. Ударът беше отляво в лицето. Паднах на земята, а устата ми се напълни с кръв", твърди Цветан.

Докато бил удрян, той чул нападателя си да казва, че "тези колелета нямали право да бъдат в неговото село". Шофьорът не бил сам в колата - с него била съпругата му. Двамата си тръгнали с колата веднага след нападението.

"Аз паднах след ударите. Съотборникът ми дойде при мен и успяхме да запомним част от номера на автомобила. В един момент установих, че не мога да отворя устата си. Осъзнах, че е нещо по-сериозно. Зъболекар съм и се свързах с колеги, които оказаха съдействие. На следващия ден направихме снимки и установихме двустранна фрактура на горната и долната челюст. За период от три месеца бях обездвижен - не можех да отварям устата си и приемах само пасирана храна", твърди той.

Цветан подал сигнал в полицията. Там разбрал, че Петър Огнянски - мъжът, който го нападнал, е бивш полицай. Работил е в МВР – Благоевград и срещу него е имало многократно повдигани обвинения за побои. "Ходих 47 пъти до Благоевград, за да давам показания. Многократно съм ходил напразно - само за да ми кажат, че господин Петър Огнянски няма да се яви", твърди велосипедистът.

Потърсен за коментар Петър Огнянски заяви, че е запознат със случая, но че твърденията срещу него не отговарят на истината и в момента тече дело.

От Районния съд в Благоевград заявиха, че на този етап не може да се твърди с основание, че съдът бави наказателния процес, тъй като от внасянето на делото в съда са изминали пет месеца. На 20 март 2026 г. ще се проведе разпоредително заседание, на което ще бъде решено как ще протече делото. Проведени са три съдебни заседания - през ноември 2025 г., януари и февруари 2026 г. Първото е отложено по молба на защитата на подсъдимия поради служебна ангажираност. На 26 февруари - по искане на подсъдимия, съдията се е отвел поради съмнение за пристрастност и делото е разпределено на друг магистрат.

Обвинението е за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди.