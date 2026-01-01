Франция ще разположи в Кипър противоракетни и противодронови системи, както и фрегата, за да подобри отбранителните му способности след последните събития, съобщи Кипърската информационна агенция КНА, като се позова на собствени сведения.

В 00:03 ч. вчера безпилотен летателен апарат тип „Шахед“ удари военни съоръжения на британската военновъздушна база Акротири, като причини леки щети, припомня агенцията.

Според информация на КНА рано днес президентът на Република Кипър Никос Христодулидис е бил информиран за решението на Франция от президента на страната Еманюел Макрон, с когото вчера е провел два телефонни разговора, по време на които е отправил искане за подкрепа.

Макрон е информирал Христодулидис, че Франция изпраща на острова противоракетни и противодронови системи, както и фрегата, като скоро ще разположи там и втора фрегата.

Кипърският президент е отправил искане за разполагане на фрегата в Кипър и към германския канцлер Фридрих Мерц по време на телефонен разговор в понеделник. Мерц е отговорил положително и се очаква скоро германското правителство да вземе решение по въпроса, информира още КНА.

Съобщената френска помощ за острова идва след предложение на Гърция за подкрепа, което дойде часове след като британската база Акротири беше обект на два отделни инцидента с дронове вчера, отбелязва Ройтерс. При първия случай произведен в Иран дрон „Шахед“ се разби в пистата на базата, като причини ограничени щети. Часове по-късно бяха прехванати други два дрона.

Високопоставени кипърски служители твърдят, че атаката е извършена от ирански дрон „Шахед“, най-вероятно изстрелян от подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, информира още агенцията. Служителите подчертаха, че целта е била базата – която се счита за суверенна британска територия – а не Кипър.

Великобритания заяви в неделя, че е получила искане от страна на САЩ да използва военните ѝ бази за „отбранителни“ удари срещу Иран ден след началото на американска и израелска военна кампания срещу Иран, която предизвика ирански ответни удари, припомня Ройтерс. Британският премиер Киър Стармър по-късно заяви, че британските бази в Кипър не се използват от американски бомбардировачи.

Кипър поиска от Великобритания базите да бъдат използвани само за хуманитарни цели.

Вчера Гърция изпрати четири изтребителя F-16 на острова. Две фрегати, едната от които е оборудвана със системата за заглушаване на дронове „Кентавър“, също пътуват към Кипър. „Кентавър“, която беше успешно използвана срещу бунтовниците хуси, атакуващи кораби, които пътуват край Йемен, има способността да открива и обезврежда нисколетящи дронове като този, който се разби в базата Акротири и избегна радарите, съобщиха кипърски източници от областта на отбраната, цитирани от Ройтерс.