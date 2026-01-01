Още нови лица влизат от квотата на “Продължаваме Промяната” в листите на ПП-ДБ, съобщиха от партията на страницата си във Facebook.

Към листите на “Продължаваме Промяната” се присъединява 29-годишният Хасан Хасанов (Сани), българин от турски произход с активна гражданска позиция и активен участник в протестите през декември 2025 г.

Юрист с професионален фокус върху институционалното развитие и европейските политики, изградил експертиза във взаимнодопълващи се направления. Работи като правен консултант на международни технологични компании.

Мотивацията му да се включи в листите е: “Искам в политиката да влязат модерни хора, без зависимости и с европейско мислене. Искам да покажа, че в България вече няма място за политически феодализъм. Има надежда!”

Продължаваме промяната

“Продължаваме Промяната” включва в листите си проф. Милена Иванова-Шиварова, един от най-изявените имунолози в България. Само преди дни тя беше избрана за член на Изпълнителния комитет на Европейската федерация по имуногенетика.

“Мотивацията ми да вляза в листите на ПП-ДБ е, защото искам да бъде преборен корупционният модел и липсата на прозрачност в сфери като здравеопазване и образование. Този модел е заплаха за всеки един гражданин. На мен лично, като професионалист, ми е изключително трудно да работя в такава среда и смятам, че мога да допринеса с професионалния си опит, с експертизата, която имам, за една по-прозрачна и по-социално справедливо ориентирана политика в здравеопазването и образованието", заявява проф. Милена Иванова-Шиварова.

Продължаваме промяната

Ново лице в листите на “Продължаваме Промяната” е и Георги Черкезов, журналист, работил преди години във в. “Труд” и участвал в ТВ сериал “София - ден и нощ”. Понастоящем работи в IT сектора.

“Кандидатирам се за народен представител, защото искам да работя за промяна, която стъпва на прозрачност, отговорност и нулева толерантност към корупцията - принципи, които споделям напълно с ПП. През годините съм изградил кариера в IT сектора като мениджър на екипи, процеси и бюджети в динамична международна среда. Работата ми изисква да вземам стратегически решения, да планирам дългосрочно и да водя хора с различни експертизи към общ резултат. Това ме научи да действам спокойно под напрежение, да подхождам аналитично към проблемите и да превръщам сложните ситуации в ясни, управляеми стъпки.”