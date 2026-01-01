За втори път Районният съд в Пловдив отстрани адвокат Васил Попов, който беше особен представител на малтретираното дете Адриан. Той се яви на днешното заседание вече с пълномощно от бащата на детето, но съдът прецени, че не може да участва в производството. На Адриан е назначен нов представител.

Адвокат Попов беше отстранен на предходното заседание с мотива, че е номиниран от неправителствена организация за работата си по делото, като според съда се интересува за личното си облагодетелстване като юрист, а не за интересите на момчето. Срещу това решение се обяви Адвокатската колеги в Пловдив.

Делото срещу Стела Димитрова и Петър Чернев, майка и пастрок на малолетния Адриан от Пловдив, започна отначало с нов съдебен състав. Двамата са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето, когато то е шестгодишно. Причината за връщането на делото от Окръжен съд - Пловдив обратно на Районния съд са допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата.

Заседанието днес продължава с разпит на свидетели.

След връщането на делото Стела Димитрова се призна за виновна в причиняване на средна телесна повреда на детето си и се споразумя с държавното обвинение за присъда от две години лишаване от свобода с четири години изпитателен срок.

Детето е при баща си в Германия и продължава с терапиите, коментира адвокат Васил Попов.

Чернев бе арестуван през януари 2024 година. Той живеел с майката на детето - Стела Алексиева, на семейни начала. Двамата бяха арестувани през януари, след като роднина на детето е видяла, че на главата му има голяма рана и уведомила органите на полицията. На момчето беше извършена оперативна интервенция за отстраняване на некротичните тъкани и имплантиране на кожен трансплантат. Срещу Петър Чернев бяха повдигнати общо шест обвинения.

При първото разглеждане на делото Районния съд наложи на Чернев наказание от осем години лишаване от свобода за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишно момче в условията на домашно насилие, както и за държане на наркотични вещества.