БСП „Обединена левица“ се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори, които ще се състоят на 19 април.

Лидерът на БСП „Обединена левица“ Крум Зарков заяви, че принципите им са „ясни“ – те са социалистически – справедливост, солидарност и свобода. „Тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъсне. Те не могат да бъдат реализирани в условията на войни. Затова изваждаме пред скоби борбата за правова държава и усилията за мир“, допълни той.

„Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори

По думите му ще работят за качествен живот на българите в „справедлива България и мирна Европа“. Зарков отговори на журналистически въпрос, че няма притеснения за бъдещите избори.

„Всеки трябва да си знае мястото и да работи според своите пълномощия и компетентности. Президентът Йотова ще свика КСНС, ако това е необходимо. Не бива да се политизира излишно и да се игра със страховете на хората. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, това каза лидерът на БСП Крум Зарков относно напрежението в Близкия изток.

Крум Зарков няма да е част от проекта на Радев, влиза в битката за лидер на БСП

На въпрос за работа на партията БСП с проекта на Румен Радев – Зарков отговори, че „не разбира въпроса“. „Рано е да се говори за коалиционни партньори, но можем да кажем принципна позиция – ние споделихме своите принципи и цели, който ги споделя, е добре дошъл за разговор. Но всичките взаимодействия на БСП ще бъдат подчинени на принципите на равнопоставеност, прозрачност и ясни правила. БСП може да партнира, но никога повече няма да е подчинена“, категорично заяви Зарков.

Припомняме, че на 27 февруари партия „Възраждане“ внася документи в ЦИК за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април с над 6000 подписа, а партия „Величие” се регистрира в ЦИК за предстоящите избори на 19 април, внасяйки 11 000 подписа.

През последните години подкрепата за БСП варира в зависимост от политическия контекст, вътрешнопартийните процеси, лидерството и способността на партията да мобилизира своя електорат и да привлече нови симпатизанти.

Какви са електоралните нагласи на българите?

Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите.

Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и "ДПС-Ново начало" (10,5%). "Възраждане" е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите. Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%). „Има такъв народ“ може да разчита на 2,5%, "Алиансът за права и свободи" разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.