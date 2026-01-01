Националната идентичност доминира сред българите, а традициите, историята и езикът остават водещи обединяващи фактори. Усещането за културна уязвимост е налице, пише в проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа“, посветено на националната идентичност и култура в навечерието на националния празник 3 март.

Изследването е реализирано в периода между 12-и и 18 януари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст над 18 г.

На въпроса „Вие лично като какъв се самоопределяте“ 83% от интервюираните отговарят „българин“, докато значително по-малко се определят като „европеец“ - 9%, „балканец“ - 4%, или „гражданин на света“ - 3%. Данните очертават ясно доминиране на националната идентичност като основна принадлежност, казват от социологическата агенция.

На въпрос „С кое се чувстват най-свързани“ 47% избират България, 30% - своя град или село, 12% - своя регион, а 7% - Европа. Местната идентичност е отчетливо по-изразена сред хората в по-малките населени места, смятат от „Тренд“.

Ключовите обединяващи фактори за българите са най-вече традициите (71%), историята (69%) и българският език (57%).

На въпроса дали българската идентичност и култура са застрашени мнозинството от анкетираните възприемат известна степен на застрашеност (60%), а 42% отговарят, че българската култура е по-скоро застрашена, а 18% - че е силно застрашена.

Две трети от интервюираните казват, че се чувстват свързани с българската култура по време на национални празници. Мнозинство от анкетираните също казват, че се чувстват най-близко до своята култура в семейството (54%), както и в музиката, танците и фолклора - 50%.

Повечето запитани прогнозират, че след 20 години българската култура ще се запази под някаква форма - 15% смятат, че тя ще бъде запазена и развита, 37% са на мнение, че тя ще се адаптира към нови форми, но ще остане разпознаваема. От друга страна, 19% прогнозират, че българската култура ще се загуби под влиянието на глобализацията, а 15% че тя ще оцелее само в малки общности.

