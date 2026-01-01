Дончо Цървуланов е новият кмет на село Мало Конаре, община Пазарджик, се казва в решение на Общинската избирателна комисия в Долни чифлик, публикувано на страницата ѝ.

Той е получил 626 действителни гласове от общо 1142.

В селото се проведе балотаж на частичните местни избори, след като на първия тур не се стигна до победител сред тримата кандидати за кмет. Цървуланов е независим кандидат. Другият кандидат Йордан Петков беше издигнат от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

До нови избори за населеното място се стигна, след като през декември 2025 година досегашният кмет Димчо Караиванов депозира оставката си в Общинския съвет на Пазарджик.