Мъже влязоха в апартамент, заплашиха с нож други двама и отмъкнаха пари и наркотици в Разград.

От полицията съобщиха, че 42-годишен мъж от Разград сигнализирал в полицията на 1 март, че е станал жертва на грабеж. Случаят е станал около 01:30 часа същия ден, когато неизвестни мъже разбили входната врата на дома му.

Нападателите заплашили с нож както него и 18-годишен младеж, който се намирал в апартамента, за да предадат наличните наркотични вещества. От стаята са откраднати мобилен телефон, сумата от 100 евро и доза метамфетамин.

В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия, по образуваното досъдебно производство.

Задържани са двама извършители – на 20 и 17 години, криминално проявени от Разград.

При личен обиск на 20-годишния младеж е намерена зелена растителна маса, която при тест реагирала положително на канабис.

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата, като органите на реда продължават разследването за всички обстоятелства около престъплението.