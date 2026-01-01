/ iStock photos/Getty images

Мъже влязоха в апартамент, заплашиха с нож други двама и отмъкнаха пари и наркотици в Разград.

От полицията съобщиха, че 42-годишен мъж от Разград сигнализирал в полицията на 1 март, че е станал жертва на грабеж. Случаят е станал около 01:30 часа същия ден, когато неизвестни мъже разбили входната врата на дома му.

Нападателите заплашили с нож както него и 18-годишен младеж, който се намирал в апартамента, за да предадат наличните наркотични вещества. От стаята са откраднати мобилен телефон, сумата от 100 евро и доза метамфетамин.

Задържаха 31-годишен мъж, откраднал телевизор и телефон от дом в Разград

В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия, по образуваното досъдебно производство. 

Задържани са двама извършители – на 20 и 17 години, криминално проявени от Разград.

При личен обиск на 20-годишния младеж е намерена зелена растителна маса, която при тест реагирала положително на канабис.

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата, като органите на реда продължават разследването за всички обстоятелства около престъплението.

Последвайте ни

Разград