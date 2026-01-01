През последните дни в Бургаска област са регистрирани няколко пътнотранспортни инцидента, при които има пострадали, но без опасност за живота.

На 1 март около 01:02 ч. на булевард „Стефан Стамболов“ в Бургас, в района до БСУ, 16-годишен младеж падна с индивидуално електрическо превозно средство след загуба на контрол. Той е получил охлузвания на главата и бе прегледан в УМБАЛ – Бургас, след което е освободен за домашно лечение.

По-късно същия ден, около 17:34 ч., в района между селата Аспарухово и Детелина в община Карнобат, управляван от 44-годишен мъж, самостоятелно катастрофира. Водачът е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас със счупена подбедрица и контузни рани по главата, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

На 23 февруари около 07:26 ч. в Камено, лек автомобил, управляван от 55-годишен мъж, блъска 58-годишна пешеходка, неправилно пресичаща улицата. Жената първоначално отказа хоспитализация, но на 25 февруари бе приета по спешност в болница „Сърце и мозък“ със счупване на рамото и травма на главата, без опасност за живота.

Полицията и пътните органи призовават шофьорите за повишено внимание, особено при използване на електрически превозни средства и в населените места.