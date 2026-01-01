Китайското външно министерство призова днес всички страни в конфликта около Иран да спрат бойните действия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация, предаде Ройтерс.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран нарушават международното право, а Китай е дълбоко обезпокоен от разпространяването на конфликта към съседните държави, каза на редовна пресконференция говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Китай смята, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на държавите от Залива трябва да бъдат напълно зачитани, и подкрепя страните в укрепването на комуникацията помежду им, каза говорителката.

Говорителката Мао Нин подчерта, че ударите на САЩ и Израел срещу Иран нарушават международното право, изразявайки дълбока загриженост относно разпространяването на конфликта към съседни държави. Пекин поддържа позицията, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на държавите от Залива трябва да бъдат изцяло зачитани.Развитието на събитията в региона е динамично и наситено с конкретни действия, които доведоха до настоящата ситуация. Миналата събота Съединените щати нанесоха удари по три ирански ядрени съоръжения – във Фордо, Натанз и Исфахан, обекти под надзора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Тези действия бяха категорично осъдени от Китай на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.В контекста на тези събития, Китай призова за незабавно прекратяване на огъня и военните действия, акцентирайки върху необходимостта всички страни да спазват международното право и да избягват прибягването до сила.