Реза Пахлави, син на бившия шах на Иран, призова иранците да празнуват смъртта на върховния лидер Али Хаменей след американо-израелските удари, предаде Франс прес. Той подчерта необходимостта от нова конституция и честни избори в Ислямската република.

В ново изявление на фарси и английски в "Екс" Пахлави нарича Хаменей „демон“ заради това, че е наредил „клането на хиляди синове и дъщери на Иран“.

„На достолепния и смел народ на Иран искам да кажа, че смъртта на тиранина на нашето време, въпреки че отбелязва началото на голямо национално празнуване, не е краят на пътя. Бъдете бдителни. Бъдете готови. Часът на широко и решително присъствие по улиците е много близо“, добавя синът на шаха.

„Нашият път ще бъде прозрачен: нова конституция, изготвена и ратифицирана чрез референдум, последвана от честни избори под международен надзор. Когато иранците гласуват, преходното правителство ще бъде разпуснато“, уточнява Пахлави в публикацията.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит

„Моля Ви, като внимавате за сигурността си, да засвидетелствате удовлетворението си и подкрепата пред унищожаването на Ислямската република, като пеете религиозни песни всяка вечер и като формулирате изискванията си за бъдещето на Иран“, призовава още той.

В статия за "Вашингтон пост" вчера вечерта той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за атаката срещу Иран и потвърди готовността си да ръководи прехода във властта в Иран. Пахлави подчерта, че това ще бъде само преходна роля, след като беше разкритикуван, че може да възстанови монархията в Иран.

Али Хаменей бе върховният лидер на Ислямската република до смъртта си на 28 февруари. Той бе известен с твърдата си позиция срещу Съединените щати и Израел. Хаменей често коментираше международни събития, заявявайки, че Иран е готов да отговори на всеки акт на агресия. Той многократно подчертаваше, че Техеран няма да се поддаде на външен натиск или да капитулира.