Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, обяви днес иранската новинарска агенция ИЛНА, цитирана от ДПА.

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти.

Известен с твърдолинейните си позиции, Ахмадинеджад, който бе държавен глава на Ислямската република от 2005 до 2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел.

Ахмадинеджад е ирански политик, роден на 28 октомври 1956 г. в град Арадан. Завършва Университета за наука и технологии на Иран със специалност строително инженерство. Преди да заеме президентския пост, Ахмадинеджад служи като кмет на Техеран от 2003 до 2005 г. Той е шестият президент на Иран, изпълнявайки два последователни мандата. Президентството му е белязано от акцент върху икономическата справедливост и развитието на иранската ядрена програма.