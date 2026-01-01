Протест срещу цената на водата се състоя в Шумен, пред централата на "Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ООД. Той е организиран във Facebook и не е заявен пред Община Шумен и полицията, каза Симона Красева, организатор на протеста.

Тя добави, че протестиращите граждани са недоволни от това, че плащат най-висока цена на водата, че непрекъснатостта на услугата не е гарантирана. По думите ѝ, постоянно се вдига цената на водата, а не се правят никакви инвестиции във ВиК дружеството. „Авариите не се отстраняват навреме. Пречиствателната станция не работи“, каза Красева.

„Исканията на протестиращите са реконструкция на помпена станция „1300“, отстраняване на авариите по стария довеждащ водопровод, защото се губят хиляди литри вода, навременно отстраняване на авариите и ремонт на помпите във градската вътрешна инфраструктура“, коментира организаторката на протеста.

ВиК – Шумен въвежда одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране цени, съобщиха на 26 февруари от дружеството. От 1 март 2026 г., влизат в сила следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги: доставяне вода на потребителите - 2,018 евро за 1 м3 без ДДС; отвеждане на отпадъчни води – 0,104 евро без ДДС; пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях потребители – 0,418 евро без ДДС. Увеличението на цената на комплексната услуга е с 0,205 евро без ДДС.

Водата от централното водоснабдяване на Шумен е мътна и не трябва да не се ползва за пиене и приготвяне на храна, предупредиха от Регионалната здравна инспекция на 20 февруари. Същия ден КЕВР започна извънредна проверка на ВиК – Шумен във връзка със сигнали на граждани за влошено качество на водата. Водата от централната водоснабдителна система в Шумен вече може да се ползва за пиене, посочиха на 25 февруари на сайта си от РЗИ – Шумен. Заради авария в помпена станция „1300“ на 15 февруари т.г. бе преустановено водоподаването към Шумен. Образователните, социалните и здравните институции в Шумен са снабдени с вода, водоноските и контейнерите се пълнят по график, беше докладвано на работно заседание при кмета на община Шумен Христо Христов на 17 февруари. Започна поетапно пълнене на водопреносната мрежа на Шумен, съобщиха от пресцентъра на ВиК – Шумен вечерта на 17 февруари.