Отмъщение и траур в Иран. Протести в някои части на мюсюлманския свят, празненства в други. Светът посрещна с ликуване, гняв или тревога новината, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит при американско-израелските удари срещу Ислямската република ден по-рано.

Китай заяви, че убийството е „сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на Иран, потъпкване на целите и принципите на Хартата на ООН и основните норми на международните отношения“.

„Китай категорично се противопоставя и остро осъжда това“, каза Министерството на външните работи в Пекин, призовавайки за „незабавно прекратяване на военните операции“, предаде АФП.

Руският президент Владимир Путин, ключов съюзник на Техеран, осъди убийството на Хаменей като „цинично нарушение на всички норми на човешкия морал и международното право“.

В писмо до Пезешкиан, публикувано от Кремъл, Путин също изрази „най-дълбоките си съболезнования за убийството“.

„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп, обявявайки убийството в платформата си Truth Social късно на 28 февруари. Убийството „е най-голямата възможност за иранския народ да си върне страната“, подчерта Тръмп.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също призова иранците да „свалят режима“ след убийството на Хаменей.

„В продължение на повече от три десетилетия и половина този жесток тиранин разпространяваше терор по целия свят, докато потискаше собствения си народ и неуморно и без почивка работеше по план за унищожаване на Израел“, заяви Нетаняху в телевизионно изявление.

Папа Лъв XIV призова за прекратяване на „спиралата на насилието“. „Предвид възможността за трагедия с огромни размери, призовавам засегнатите страни да поемат моралната отговорност да спрат спиралата на насилието, преди тя да се превърне в непоправима пропаст“, каза папата пред тълпата на площад „Свети Петър“.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че убийството е „определящ момент“.

„Какво ще последва е несигурно. Но сега има отворен път към един различен Иран, в който неговият народ може да има по-голяма свобода да го оформя“, написа Калас в X.

Британският министър на отбраната Джон Хили настоя, че „малко хора ще оплакват“ Хаменей, повтаряйки думите на австралийския премиер Антъни Албанезе.

Хаменей „беше отговорен за балистичната ракетна и ядрена програма на режима, подкрепата за въоръжени прокси сили и бруталните актове на насилие и заплахи срещу собствения му народ“, каза Албанезе.

Говорителят на френското правителство Мод Брежон също заяви, че Франция „може да бъде само доволна от неговата смърт“, наричайки го „кръвожаден диктатор“.

Северна Корея осъди американско-израелската атака като „незаконен акт на агресия“. Пхенян заяви, че военните действия показват „безсрамното и гангстерско поведение“ на двамата съюзници, които са избрали да „злоупотребят с военна сила, за да удовлетворят своите егоистични и хегемонистични амбиции“.

Съюзникът на Иран Хамас оплака Хаменей. „САЩ и фашисткото окупационно правителство носят пълна отговорност за тази явна агресия и отвратително престъпление“, настоя палестинската групировка.

Съюзникът на Иран, Хизбула, също се закле да „изпълни своя дълг да се противопостави на агресията“ на Израел и САЩ.