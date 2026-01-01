Над 11 000 българи живеят в района на ескалиращия конфликт в Близкия изток, сочат данните на българските власти. Ответните удари на Иран не подминаха и Катар, където в ранните часове на днешния ден са регистрирани нови атаки, а страната остава в състояние на повишена тревога.

Йорданка Димитрова, която живее в столицата Доха, съобщи в ефира на „Събуди се”, че новите нападения са започнали около 7:30 ч. местно време. „Атаките са продължили и през нощта. В момента е спокойно, но преди минути получихме съобщение от правителството, че трябва да останем вкъщи или на закрито място и да избягваме всички обществени места”, разказа тя.

По думите ѝ към момента няма информация за загинали на територията на Катар, но има данни за ранени граждани. Тя добави, че според излъчената информация по местните телевизии, нови атаки са били насочени и към Дубай и Бахрейн.

► Блокиран транспорт и липса на път за евакуация

Ситуацията в Катар е силно усложнена от пълното преустановяване на въздушния транспорт. „Въздушното пространство е затворено и всички полети са отменени. Възможност за евакуация за момента не виждам да се появи”, сподели Димитрова.

Единственият сухопътен път за излизане от страната е границата със Саудитска Арабия, но според българката това в момента е „опасно действие”. Тя подчерта, че въпреки малката си територия, Катар се опитва да се погрижи за сигурността на всички хора, включително и на многобройните туристи в страната.

► Притесненията на българската общност

Йорданка Димитрова поддържа постоянна връзка с други сънародници в Доха. „Всеки би искал да напусне страната заради конфликта, който се разраства, но такава възможност не виждам”, обясни тя.

Въпреки напрежението, жителите в региона се надяват на бързо дипломатическо решение. „Вярвам, че дипломатически ще бъде намерено решение на този проблем в най-скоро време, тъй като засяга доста държави”, заключи Йорданка Димитрова.

Десетки българи са в капана на затвореното въздушно пространство на Обединените арабски емирства. Българинът Милен Чолаков е в Дубай, заедно с група от още 40 негови сънародници, отишли на екскурзия.

По думите му в неделя сутрин обстановката е спокойна, но не такава е била ситуацията в полунощ. "Получихме предупреждение за ракетни атаки. Трябваше спешно да се евакуираме, доста хора се събрахме на рецепцията в хотела, но нямаше видима опасност в небето и не тръгнахме наникъде. Изчакахме половин час, но видяхме, че нещата са спокойни и се върнахме по стаите си. Със сигурност бихме се възползвали от спешна евакуация, но засега никой не се е свързал с нас", разказа Чолаков пред NOVA.

Впоследствие разбират, че е имало ракетни атаки над летището. "Всички ракети са били прехванати от въздушната отбрана на Дубай, само отломки са уцелили хотел и летището", добави той. И отрече да има ограничения в придвижването, единствено има предупреждения да се стои далеч от прозорци и на затворено.

Полетът на Милен и групата му е на 3 март, докогато и хотелът им е платен. "Ако дотогава въздушното пространство остане затворено, ще трябва да търсим варианти. Може би ще удължим престоя си, търсейки друг хотел. В момента има много хора, които не са успели да излетят от Дубай и търсят места за настаняване, претъпкано е. Цените пък са на доста завишени нива", отбеляза още българинът. Той предупреди за дезинформация в социалните мрежи, като посочи, че причинените щети в Дубай не са от ракети или дронове, а от отломки от падащи въздушни обекти.

Много тежка нощ под непрекъснат ракетен обстрел – така описа ситуацията в Израел българката Рина Бакалов в ефира на „Събуди се“. Тя се включи на живо от Тел Авив, след като в страната беше обявено извънредно положение.

„Много тежка нощ. Вчера от 8 часа имаше през половин час ракети. И то бяха доста силни, доста мощно – много изпратени наведнъж“, разказа тя.

По думите ѝ заради масирания обстрел се е стигнало и до пробив в системата за противоракетна отбрана „Железен купол“. „За съжаление имаше и пропуск на Железния купол. Една от ракетите имаше точно попадение в телавивски квартал със страшно много поражения на сгради, запалени кули и в крайна сметка една жертва – жена. Имаше над 45 ранени, потърсили помощ в болниците“, заяви Бакалов.

Най-тежките моменти са били около 8:30 и 10:00 часа вечерта. „10 часа беше най-тежко. След това ставахме още няколко пъти, но беше малко по-спокойно. А сутринта от 6 часа – непрекъснато. За сега излязохме за първи път от бомбоубежищата преди 10 минути“, допълни тя.

Според нея атаките не са ограничени само до един район. „Това, което мога да кажа, е, че из цялата страна се изпращат ракети от Иран. Най-вероятно може би най-много към Тел Авив, въпреки че има и към Йерусалим, има и към Хайфа, има и на юг – в градовете около Беер Шева. Но се прихваща всичко. Просто вчера, тъй като беше много голямо количество ракети изстреляни наведнъж, затова куполът пропусна и една не беше хваната“, обясни тя.

По думите ѝ местните коментатори свързват ескалацията с разпространената информация за смъртта на върховния лидер на Иран. „Най-вероятно днес цял ден ще има такива атаки непрекъснато“, каза Бакалов.

Очакванията ѝ са обстрелът да продължи, макар и с по-малък интензитет. „Предположението е, че няма да бъдат такива големи количества, защото може би няма да могат през деня, но по една, две, шест – когато имат възможност, за да поддържат огъня“, посочи тя.

В Израел живее голяма българска общност, а контактът между сънародниците е постоянен. „Поддържаме със страшно много хора контакт – много приятели, близки, познати. Много хора ми се обаждат за съвет какво да правят“, разказа Бакалов.

Към този момент обаче не се обсъжда евакуация. „Все още не мислим за никакви евакуации, а и не е възможно. Небето на Израел е затворено и не се знае въобще кога може да се осъществи такова нещо“, обясни тя.

Надеждата остава конфликтът да не се разраства още повече. „Надяваме се това да бъде още няколко дни и след това нещата да се поуспокоят. Но, както казват всички – войната знаем само кога започва. Така че дано този път да приключи по-скоро“, завърши Рина Бакалов.