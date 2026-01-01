Летището е затворено. Намирам се в апартамента, където живее треньорът на "Апоел Тел Авив". Сега съм на - 4 , където e сигурно. Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България. Това каза за "24 часа" президентът на баскетболния "Левски" Константин (Тити) Папазов, който в момента е блокиран в Израел.

"Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм, няма повод за притеснение", добави той.

Израелският посланик у нас за напрежението в Близкия Изток: Това е война – не просто конфликт, а вече война

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара, като изстреля балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Бивш баскетболист и дългогодишен треньор, Тити Папазов е роден на 17 юли 1967 г. Под негово ръководство "Левски" спечели множество титли в Националната баскетболна лига на България, както и Купата на България. Папазов беше селекционер на мъжкия национален отбор по баскетбол на България в периода 2009 - 2010 г.