Световни лидери реагираха остро след военните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, които рязко повишиха напрежението в Близкия изток.

Израел и САЩ атакуваха Иран

Тръмп: „Ще ги унищожим“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че атаките ще парализират иранските въоръжени сили, и призова иранците да се надигнат срещу Ислямската република, предаде АФП.

„Ще унищожим техните ракети и ще сринем ракетната им индустрия до основи. Тя отново ще бъде напълно НАПЪЛНО заличена. Ще унищожим флота им“, каза Тръмп в обръщение от дома си във Флорида, публикувано в платформата му Truth Social.

Той се обърна към иранския народ с думите: „Часът на вашата свобода настъпва.“

Същевременно предупреди, че „животът на смели американски герои може да бъде загубен и може да имаме жертви“.

Нетаняху: „Отхвърлете ярема“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи, че операцията цели „да премахне екзистенциалната заплаха, представлявана от терористичния режим в Иран“, и призова иранците да свалят духовното ръководство на страната.

„Нашите съвместни действия ще създадат условия храбрият ирански народ да поеме съдбата си в свои ръце“, добави Нетаняху.

„Настъпи моментът всички хора в Иран да отхвърлят ярема на тиранията и да изградят свободен и миролюбив Иран“, каза той.

Русия

Бившият руски президент Дмитрий Медведев разкритикува Съединените щати за нанесените удари срещу Иран и постави под съмнение дали Вашингтон е водил преговори с намерение действително да предотврати конфликта.

„Миротворецът отново показа истинското си лице“, написа Медведев в публикация в „Телеграм“.

Той е съюзник на президента Владимир Путин и в момента заема поста заместник-председател на руския Съвет за сигурност, предаде АФП.

„Всички разговори с Иран бяха само прикритие. Никой никога не се съмняваше в това. Никой не беше заинтересован да договаря каквото и да било конкретно“, продължи той.

Катар: „Сигурни сме“

Катар, който е домакин на американска военна база, първоначално обяви, че обстановката в страната е спокойна след ударите срещу съседен Иран, като подчерта, че развитието се следи внимателно.

„Ситуацията в Държавата Катар е стабилна и сигурна“, се казва в изявление на вътрешното министерство.

По-късно официален представител съобщи, че катарските системи за отбрана са прехванали иранска ракета, а министерството на отбраната информира, че е отблъснало „редица атаки“.

Синът на шаха: „Близо сме до окончателна победа“

Реза Пахлави, син на последния ирански шах и изявен критик на Техеран, заяви след ударите, че „сме много близо до окончателна победа“.

„Искам възможно най-скоро да бъда до вас, за да можем заедно да си върнем и възстановим Иран“, каза Пахлави, който живее в изгнание във Вашингтон и нееднократно е призовавал Тръмп да се намеси.

Йордания: Защита на въздушното пространство

Йорданските въоръжени сили съобщиха, че военновъздушните им сили са действали в събота, за да защитят кралството и неговите граждани по време на ударите.

„Тези полети са част от операции по въздушно разузнаване и контрол, насочени към поддържане сигурността на йорданското въздушно пространство и гарантиране, че то е свободно от всякакви опити за проникване или незаконна дейност“, заяви военен източник, след като в Аман бяха задействани сирени.

Франция: Приоритет е безопасността

Франция, която разполага с няколко военни бази в Близкия изток - включително в Катар, Обединените арабски емирства и Йордания - обяви, че основен приоритет е сигурността на нейните граждани.

„Очевидно нашият приоритет в подобни случаи е защитата на нашите сънародници, защитата на нашите сили в региона и наблюдението на ситуацията в реално време, което правим“, заяви Алис Рюфо, министър-делегат към министерството на въоръжените сили и по въпросите на ветераните, пред телевизия „Франс 2“.

Африканският съюз: Риск за стабилността

Африканският съюз призова „към сдържаност, спешна деескалация и устойчив диалог“ след ударите, като предупреди, че ескалацията може да засегне и континента.

„По-нататъшна ескалация рискува да задълбочи глобалната нестабилност, със сериозни последици за енергийните пазари, продоволствената сигурност и икономическата устойчивост — особено в Африка, където конфликтите и икономическият натиск остават остри“, заяви председателят на панaфриканската организация Махамуд Али Юсуф.

Полша: „Подготвени сме“

Полският персонал в посолството в Техеран е „в безопасност“, но страната е „подготвена за различни сценарии“, написа премиерът Доналд Туск в Х.

Нидерландия: „Сдържаност“

Нидерландският външен министър Том Берендсен написа в Х: „Нидерландия призовава всички страни към сдържаност и предотвратяване на по-нататъшна ескалация. Стабилността в региона е от съществено значение.“

Китай обвини САЩ за разрушаването на международния ядрен ред

Съединените щати се превърнаха в основна причина за разрушаването на международния ядрен ред и глобалната стратегическа стабилност, заяви говорителят на китайското министерство на отбраната Джан Сяоганг.

„Поредица от негативни действия на САЩ в областта на контрола върху ядрените оръжия, включително оттеглянето от споразумения, се превърнаха в най-големия източник на дестабилизация на международния ядрен ред и глобалната стратегическа стабилност“, подчерта той на страницата на китайското министерство на отбраната в WeChat.

Австралия

Австралия подкрепя действията на Съединените щати срещу Иран, заяви премиерът Антъни Албанезе, след като Вашингтон и Израел нанесоха удари по иранска територия.

„Отдавна е признато, че ядрената програма на Иран представлява заплаха за глобалния мир и сигурност“, написа Албанезе в платформата X, цитиран от АФП.

„Подкрепяме Съединените щати да действат, за да предотвратят придобиването на ядрено оръжие от Иран и да попречат на Иран да продължи да застрашава международния мир и сигурност“, добави той.

Великобритания

Британското правителство изрази опасения, че военните удари, изправили Съединените щати и Израел срещу Иран, могат да прераснат в по-широк конфликт в Близкия изток.

„Не желаем да станем свидетели на по-нататъшна ескалация в по-широк регионален конфликт“, заяви говорител на правителството.

Той посочи, че „непосредственият приоритет“ на Обединеното кралство е сигурността на неговите граждани в региона, предаде АФП.

Говорителят добави, че страната разполага „с набор от отбранителни способности в региона, които наскоро бяха подсилени. Готови сме да защитим нашите интереси“.

Правителствен източник уточни, че Великобритания не е участвала в днешните удари на САЩ и Израел срещу Иран.

Премиерът Киър Стармър е председателствал извънредно заседание на ключови министри от кабинета си през деня.

Отделно британското правителство призова в съобщение в платформата X своите граждани в Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства „незабавно да потърсят убежище на място“ заради съобщения за ракетни атаки срещу обекти в тези държави.

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви днес, че няма да приеме никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ" в индиректно послание към ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс.

"В светлината на сериозния развой на събитията в региона за пореден път призовавам всички ливанци да постъпват с мъдрост и патриотизъм и да поставят интересите на ливанския народ над всяко друго съображение", се казва в изявлението на Салам, изпратено до Ройтерс.

"Поддържам позицията, че ние няма да приемем никой да въвлече страната в авантюри, които застрашават сигурността и единството ѝ", заявява ливанският премиер в контекста на днешните удари срещу Иран.

Генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем вече предупреди, че движението няма да остане безучастно, ако Иран бъде нападнат от САЩ или Израел, припомня ДПА.

Ескалацията на конфликта между Иран, Израел и САЩ вече е факт, а Гюров отново не знае какво, как и защо прави. Решил е да свика Съвет по сигурността към МС. До сега винаги, особено при служебно правителство, особено в подобна ситуация, са канени представители на НС. Най-малкото председателят на НС, заяви Христо Гаджев във Facebook.



„Днес такава покана няма. Гюров за трети път в три поредни дни се самозабрави и заобикаля парламента. Скри се от изслушването за самолетите, скри се от парламентарен контрол, днес пак се крие“, подчертава Гаджев.

МКЧК: Ескалацията в Близкия изток предизвиква опасна верижна реакция



„А точно по темата военна операция срещу Иран и последващ ответен Военната ескалация в Близкия изток предизвиква опасна верижна реакция в целия регион, предупреди президентът на Международния комитет на Червения кръст Миряна Сполярич.

Тя призова държавите да спазват правилата на войната и да намерят политическата воля, за да предотвратят „по-нататъшна смърт и разрушения“, предаде АФП.

„Военната ескалация в Близкия изток предизвиква опасна верижна реакция в региона, с потенциално опустошителни последици за цивилното население“, добави Сполярич.

Пакистан осъди „неоправданите“ атаки срещу Иран в разговор между външните министри

Пакистанският външен министър е казал на иранския си колега в телефонен разговор, че Исламабад „категорично осъжда неоправданите атаки срещу Иран“ след американско-израелските удари.

Пакистан „призова за незабавно прекратяване на ескалацията чрез спешно възобновяване на дипломацията“, заяви външният министър Мохамад Исхак Дар, цитиран в официално изявление. | БГНЕС, АФП