Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Израел атакува Иран като „превантивна ракетна атака“

Ето какво гласи цялото му съобщение:

Уважаеми колеги,

След края на заседанието са предвидени изявления. Допускът до сградата ма МС ще става между 13.45 часа и 14 часа при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация.

Припомняме, че израелското министерство на отбраната обяви, че израелските сили са атакували Иран, предадоха Ройтерс и Асошийтед прес. Взривове се чуват и в Техеран, Исфахан, Карадж, Ком, Керманшах и Табриз. Израелската операция срещу Иран е била координирана със САЩ – това потвърди американският президент Доналд Тръмп.