Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) във Варна арестуваха 11 души в хода на специализирана операция срещу разпространението на наркотици на територията на града, проведена на 25 февруари 2026 г.

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района. Той е арестуван в момент на сделка с негов разпространител.

Полицейските действия са проведени в условия на неотложност. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура - Варна. Привлечени към наказателна отговорност са четирима души. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е продължено на 72 часа.

При последвалите действия по разследването са извършени обиски, огледи и проверки на частни квартири и автомобили.

Иззети са наркотични вещества - пресовки фентанил с тегло 182.77 гр, метамфетамин 21.10 гр, марихуана 59.165 гр, мобилни телефони, везни и 23 730 евро кеш.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.

Борбата с разпространението на наркотици, особено на високорискови вещества като фентанил и метамфетамин, е дългосрочен приоритет за правоприлагащите органи в България.