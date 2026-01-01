С оглед гарантиране сигурността на гражданите и осигуряване на пътната безопасност в дните около Националния празник на Република България – 3 март от ОДМВР-София и 12-те районни управления в състава й са предприети комплекс от превантивни и организационни мерки.

Започва специализирана полицейска операция за безопасност на пътя в Перник

С цел недопускане на нарушения на обществения ред и извършване на престъпни посегателства полицейско присъствие е осигурено за местата с празнични прояви, в районите на авто- и жп гарите и големите търговски обекти.

В периода от 27 февруари до 3 март ще се проведе специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост“. Акцент в проверките ще бъде поставен върху:

Управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотични вещества;

Управление от неправоспособни водачи;

Превишаване на разрешената максимална скорост;

Агресивно и рисково поведение на пътя;

Неизползване на обезопасителни колани, каски и детски обезопасителни системи;

Използване на мобилни устройства по време на управление на МПС.

За 1 и 2 март са планирани засилени проверки в населените места, както и в районите около питейните и увеселителни заведения.

Предвидени са допълнителни полицейски екипи по основните пътни артерии на обслужваната територия, които ще извършват активен контрол, ще следят динамиката на трафика и при необходимост ще подпомагат и регулират движението.

Обезпечаването на обществения ред и пътната безопасност, особено по време на национални празници, е постоянен приоритет за органите на реда.