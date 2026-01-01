Заявленията за британско гражданство са достигнали рекордно високо ниво в края на 2025 г., след като “Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фарадж представи планове за отнемане на правото на постоянно пребиваване на чуждестранни граждани, ако спечели властта на следващите избори, съобщи "Файненшъл таймс“.

Наблюдава се особено рязко увеличение на заявленията от граждани на САЩ на фона на все по-трескавия политически климат в Америка под президентството на Доналд Тръмп, пише БНР .

Общият брой заявления за британско гражданство достигна 90 555 през последното тримесечие на 2025 г., което е увеличение с 44% спрямо предходното тримесечие и най-високата стойност, откакто се води подобна статистика от 2004 г. Въпреки увеличението на заявленията, предоставянето както на право на пребиваване, така и на гражданство е намаляло през 2025 г. в сравнение с предходната година съответно с 10% и 13%, отбеляза Министерството на вътрешните работи.

“Треската“ за британско гражданство настъпи, след като основните политически партии във Великобритания се надпреварват помежду си да определят строги политики, които биха могли да застрашат способността на мигрантите да останат в Обединеното кралство, дори да засегнат тези, които притежават разрешение за неопределено пребиваване, което им дава право да живеят и работят в страната постоянно, коментира "Файненшъл таймс“.

Политиките, набелязани и обявени през септември от "реформаторите“, които водеха в социологическите проучвания през по-голямата част от последната години, могат да станат още по-крайни, като премахнат правния статут на хората, които вече притежават постоянно разрешение за живеене и ги принудят да кандидатстват за подновяеми петгодишни визи.