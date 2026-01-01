Издирват млад мъж за кражба от поща в Симеоновград, съобщиха от полицията.

На 26 февруари е подаден сигнал за влизане в пощенска станция в града.

Каса на минус: Служителка задигна над 5000 евро от пощата в Годеч

След взломяване на стъкло на входната врата е проникнато в помещението, откъдето са откраднати 20 евро на монети, които са били лични средства на служител в станцията.

Разпилени са и разопаковани пратки с вещи. Заподозрян в извършването на деянието е 21-годишен мъж - познат на органите на реда, който към момента се укрива и се издирва.