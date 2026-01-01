На 26 февруари около 10:50 ч. на път I-5 в участъка от Стара Загора към Казанлък, при км 208+100, е настъпило пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

По първоначална информация катастрофата е между лек автомобил „Субару“, управляван от 64-годишна жена, и лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 24-годишен мъж.

На 84-годишна жена – пътничка в лекия автомобил „Субару“, е оказана медицинска помощ на място от екип на ФСМП, след което е освободена.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ – Казанлък.