Обновеният исторически музей във Вършец бе открит след години на съдебни битки и силна гражданска инициатива.

Музеят се помещава в общинска сграда на три етажа, на която е направен основен ремонт със средства на местната община.

В отделни зали са показани предмети, снимки и възстановки на различни периоди от миналото на Вършец. За пръв път местните хора и гостите на града ще могат да видят останки от праисторически животни, живели някога по този край и намерени неотдавна в пещера в района край село Долно Озирово, община Вършец, а също предмети и оръжия от времето на траките, римляните, древните българи и от други племена и народи, населявали района през вековете.

БТА

В музея вече има цели стаи с възстановка на интериора от преди 100-200 години, с множество предмети от бита на хората от 19-и и 20-и век и т.н.

Специално внимание е отделено на началото на балнеолечението във Вършец, който се смята за първия балнео-курорт в България. С текстове и снимки е разказано делото на първия директор на минералната баня във Вършец д-р Дамян Иванов, определян като първия балнеолог у нас и първия автор на книги за лечението с минерална вода.

Муззеят беше открит с водосвет и прерязване на лента от кмета на града Иван Лазаров. Той разказа, че първата музейна сбирка във Вършец е открита през 1999 година, а през 2018 година музеят затворя за ремонт. Фирмата, спечелила търга за ремонта, не го извършва качествено и в срок и започват съдебни дела.

Наскоро общината започва ремонт на музея със собствени средства и успява да го завърши успешно. Много граждани, историци и краеведи откликват на призива на общината и даряват ценни експонати от миналото на Вършец.

„Така в момента курортният град разполага с богата музейна сбирка, разказваща за неговото историческо минало. Това е едно бижу, което ние трябва да запазим и да предадем на бъдещите поколения. Посещенията в музея ще бъдат безплатни“, заяви при откриването Иван Лазаров.