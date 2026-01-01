Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано тази вечер в сеизмичния район Вранча в Румъния, съобщи Националният институт по геофизика, цитиран от телевизия Диджи 24.

Институтът уточнява, че трусът е станал в 19:21 часа местно (и българско) време. Епицентърът му е бил в източния окръг Вранча, а дълбочината - 120 километра.

Това е пореден трус с подобна сила в северната ни съседка: