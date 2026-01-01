Служебният министър на туризма Ирена Георгиева се срещна с представители на „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“, Югоизточния съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“, Съюза на екскурзоводите в България, Асоциацията на екскурзоводите в България, Българската асоциация на заведенията и Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели. При разговорите бяха обсъдени контролът в сектора, липсата на работна ръка, законодателни инициативи и подготовката на Джиро д’Италия, съобщиха от Министерството.

По време на срещата с организациите на екскурзоводите и планинските водачи основна тема беше необходимостта от по-ефективен контрол върху нерегламентираната дейност и самонареклите се водачи. Представителите на бранша настояха за по-ясни правила и по-строги проверки. Министър Георгиева заяви, че в ход е подготовка на промени в нормативната уредба и разширяване на контролните правомощия. „Контролът е важен за имиджа на сектора и за защитата на коректните професионалисти“, подчерта тя.

В над 400 хотели и ресторанти у нас работят хора без трудов договор

По време на срещата с Българска асоциация на заведенията бяха поставени въпросите, свързани с недостига на работна ръка и процедурите за наемане на служители от трети страни. От организацията заявиха, че приемат положително запазването на екипа в Министерството и че това създава спокойствие и предвидимост за бранша. Беше подчертана необходимостта от по-бързи и облекчени процедури. „Ще работим съвместно с ресорната парламентарна комисия, за да намерим работещи решения за туристическия сектор“, заяви министър Георгиева.

С Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели беше обсъдена подготовката на етапите от международното колоездачно състезание Джиро д’Италия, които ще се проведат в България. Министър Георгиева увери, че организацията е в ход, работи се по трасето и маркетинговите активности. Министър Георгиева отбеляза още, че събитието е изключителна възможност за представяне на България пред международна аудитория.

Вчера служебният министър на туризма се срещна с представители на Българската асоциация на туристическите агенции, СТТА „Обединение Бъдеще на туризма“, Сдружение Туризъм, Асоциацията на Инкаминг Агенциите, Асоциация на българските туроператори и туристически агенти. По време на разговора бяха обсъдени предизвикателствата пред сектора, подготовката за летния сезон, въпросите около Туристическия гаранционен фонд, контрола и мерките срещу сивата икономика, както и маркетинговата политика и въпросите, свързани с основни външни пазари.