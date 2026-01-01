Заради действията на столичната администрация София може скоро да се озове с новата си най-висока сграда от 215 метра. Това заяви на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев. По-късно дойде отговор от столичния кмет Васил Терзиев, който заяви, че е обвиняван "за всички грехове на земята".

Преди дни Административният съд София-град отмени заповед на кмета на София за спирането на строителството на 215-метров небостъргач на бул. "Черни връх."

Бонев каза, че съдът е отсъдил - издадената заповед от кмета Васил Терзиев по отношение на небостъргача на бул. "Черни връх" не е законна и я отменил. Това не означава, че небостъргачът е законен, а просто, че един изключително порочно и нефелно написан административен акт - заповед на кмета, е отменен, каза Бонев. Той посочи, че заповедта е отменена, защото според съда не изпълнява базови изисквания за подобен тип административни актове. В акта на кмета липсва графична част, липсват указания какво точно да се проектира в новия подробен устройствен план, липсват допълнителни елементи, които трябва да присъстват, за да може подобен акт да бъде счетен за законен и да бъде разгледан по същество, заяви Борис Бонев.

Според него става въпрос или административна немарливост от страна на Столичната община, или за предварително подготвен сценарий, в който, след като минат всички съдебни дела и съдът отсъди в полза на инвеститора на 215-метровата сграда, Общината просто да издаде разрешението за строеж и небостъргачът да бъде построен в една от най-натоварените за строителство зони.

От "Спаси София" настояват задължително това решение на Административния съд да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, както и незабавно да започне подготовка на нова заповед за забрана на строеж с аргумента за изграждане на трамвайно трасе за връзка между колелото на трамвай 10 и 15 и бъдещото трамвайно трасе по бул. "Тодор Каблешков". Защото това е единственият начин да се докаже обществена нужда, което по закон позволява промяна на подробния устройствен план и намаляване на параметрите на сградата, поясни Бонев. По думите му този казус е символен за нежеланието на Столичната община да се бори с един от най-големите проблеми на града - презастрояването.

Няма да спрем да се борим за това, което смятаме за правилно решение за града, каза кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) по повод казуса със строителството на 215-метров небостъргач.

По думите на кмета, ако Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на административния, общината има други решения, които придвижва. „Няма да се откажем да докараме нещата докрай, както стана с „Каблешков“ и много други проекти“, каза столичният кмет.

Терзиев коментира и изказването на Бонев. „Те ме обвиняват за всички грехове на земята“, каза Терзиев. „От „Спаси София“ казваха същото и за „Каблешков“, но сега като има багери не казват нищо по казуса“, добави той.