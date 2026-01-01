Студенти излязоха на шествие по улиците на гръцката столица Атина по повод третата годишнина от влаковата катастрофа в прохода Темпе край Лариса. Местни медии съобщиха, че организатори на проявата са студентски сдружения, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Протестиращите се събраха пред Атинския университет и започнаха шествие по централните булеварди на гръцката столица, чиято крайна точка е гръцкият парламент. Метростанция „Панепистимиу“ е затворена, като влаковете на метрото само преминават, без да спират. Полицейското присъствие е засилено.

Участниците в шествието носят плакати с надписи „Не прощаваме, не забравяме“ и „Техните печалби или нашите животи“. На част от транспарантите се чете и основното искане на протестиращите – виновниците за влаковата катастрофа, взела 57 жертви, да получат справедливи наказания.

Граждани днес оставят свещи и цветя на площад „Синтагма“ пред сградата на парламента, където с червена боя на земята са изписани имената на всички загинали.

По информация на държавната телевизия ЕРТ протестни прояви се провеждат още в Солун, Патра, Ираклион, Ханя и други градове.

На 28 февруари, събота, цяла Гърция ще остане без железопътен транспорт заради стачка в железниците по повод годишнината от инцидента, станал на 28 февруари 2023 г. Влаковите маршрути няма да бъдат изпълнявани в цялата страна, се посочва в изявление на гръцката железопътна компания „Хеленик трейн“ (Hellenic Train).

Местни медии съобщават, че тази събота роднини на жертвите, работнически синдикати, студентски сдружения и неправителствени организации също подготвят провеждането на митинг.