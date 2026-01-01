В последната седмица на февруари Столична община отвори творческа работилница за мартенички в сградата си на ул. „Московска“ 33 за ученици от няколко столични училища. Инициативата събра деца и младежи, които с въображение и сръчност създадоха прекрасни бели и червени Пижо и Пенда.



Първите учебни заведения, които се отзоваха на поканата на общината, са 102. ОУ „Панайот Волов“, 1. СУ „Пенчо Славейков“, 76. СУ „Уилям Сароян“, 136. ОУ „Любен Каравелов“ и 30. СУ „Братя Миладинови“.

Ателие за мартенички отвори врати и в Детския отдел на Столичната библиотека на пл. „Славейков“. Тук в продължение на три дни възпитаници на 6. ОУ „Граф Игнатиев“, 7. СУ „Свети Седмочисленици“, 18. СУ „Уилям Гладстон“ и 127. СУ „Иван Денкоглу“, с помощта на своите учители, научиха повече за народната традиция и майсториха украса за празника.

С изработените мартеници ще бъдат украсени емблематични места в София – площад „Славейков“, бул. „Витоша“, ул. „Московска“ и Столичният куклен театър. На 1 март тези централни градски локации ще посрещнат жителите и гостите на столицата с празнична украса по случай Баба Марта.

Инициативата е на отдел „Градски събития и туризъм“ и дирекция „Култура“ към Столична община, в партньорство със Столичната библиотека и Столичния куклен театър. Творческите занимания целят да допринесат за приобщаването на децата, да развият въображението и сръчността им, както и да събудят у тях любов към съхранението на българските обичаи и традиции.Белият й цвят се свързва с радост и чистота, а червеният - с жизненост и енергия. Това традиционно българско украшение се слага в началото на пролетта за здраве и благоденствие.Чрез участието си в творческите работилници, учениците от столичните училища активно допринасят за създаването на по-красива градска среда и внасят повече цвят и настроение в навечерието на Баба Марта.