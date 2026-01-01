Катастрофа между пътнически и товарен бус затруднява движението на възлово кръстовище в Ямбол. Инцидентът е станал около 14:10 ч. на т.нар. кръстовище при ДАП, между ул. „Търговска“ и източния околовръстен път. предаде кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

Няма тежко пострадали, информираха от полицията.

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало. На мястото се извършват процесуално-следствени действия. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“, откъдето призовават шофьорите за преминаване с повишено внимание през участъка.

Двама души – мъж и жена, са прегледани в спешно отделение на областната болница „Св. Пантелеймон“. Те са били с повърхностни наранявания и след направени изследвания и обработка на раните, не се е наложила хоспитализация, казаха от лечебното заведение.