Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков провери готовността за ремонт на близо 57 километра от първокласния път Видин – Враца. Обновяването на трасето започна днес.

По време на инспекцията Шишков проследи въведената организация на движението и подготовката на изпълнителите за строително-монтажните работи.

"Пътят беше в ужасно състояние. Затова го нарекох и Пътя на позора. В рамките на следващите 40 дни се надяваме, че строителите ще изпълнят ангажимента и до Монтана ще се пътува по-добре. Не казвам "много добре", защото това ще е когато проектираме и изградим 4-лентовия път, който вече ни е на прицел", посочи министърът след инспекцията и допълни: „Правя анализ на пътищата в цялата страна и Северозападна България е с най-лоши пътища, защото там липсват необходимите магистрали, които да поемат движението“, обясни министърът.

Ремонтът обхваща участъци в три области. Във Видин ще се обновят 26 километра между Димово и Белотинци. В област Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци и между обходния път на града и Сумер. Дейностите във Враца ще преминават край село Краводер и в двукилометров участък от обхода при входа на града.

Процесът включва подмяна на два пласта от асфалтовата настилка и едроплощни изкърпвания. В някои отсечки платното ще бъде подменено по цялата си ширина.

Прогнозният срок за завършване на обекта е краят на юни. Строителните дейности са възложени на дружествата, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ има договори за текущо поддържане на републиканската мрежа в трите засегнати области.