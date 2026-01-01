Съединените щати остават готови да посредничат за прекратяване на войната в Украйна, заяви държавният секретар Марко Рубио във вторник по време на официално посещение в Индия, след ново масирано руско нападение срещу Киев. „САЩ са готови и подготвени да помогнат с всичко, с което можем, за да улесним края на тази война", заяви Рубио пред журналисти в Джайпур.

Изявлението последва телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров, по време на който Лавров е призовал Вашингтон да евакуира дипломатите от посолството си в Киев. Рубио уточни, че Русия е „изпратила уведомление до всички посолства", а не само до американското. Русия е обявила в понеделник планове за нови удари по Киев, включително по „центровете за вземане на решения", след атака с дронове и ракети през уикенда, при която са загинали четирима души.

„Всеки път, когато виждаме тези мащабни удари от едната или другата страна, това е напомняне защо това е ужасна война, продължила вече по-дълго от Втората световна война, и тя трябва да приключи", заяви Рубио.