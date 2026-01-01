Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го е информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предаде ТАСС, като се позова на съобщение на руското външно министерство.

„По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин Сергей Лавров официално информира американската страна, че в отговор на продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу мирното население и граждански обекти на руска територия, въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна, както и по центрове за вземане на съответните решения“, съобщиха от руското външно министерство.

По-рано днес руското външно министерство обяви, че ще бъдат предприети серия от удари по обекти в украинската столица и предупреди чужденците в Киев да напуснат града.

В хода на разговора с Рубио Лавров е призовал САЩ да евакуират своето посолство в Киев, съобщи руското министерство на външните работи, цитирано от Франс прес.

Руският министър „е обърнал вниманието на днешно изявление“ на своето министерство, „препоръчващо на САЩ, както и на другите държави с мисии в Киев, да осигурят евакуацията на дипломатическия си персонал и своите граждани от украинската столица.

По време на разговора Лавров е припомнил пред Рубио постигнатите на най-високо ниво по предложение на САЩ в Анкоридж през август 2025 г. договорености относно украинския конфликт и е „изразил съжаление, че настойчивите усилия на евроелитите и киевския режим подкопават тези договорености, които отваряха път към устойчиво дългосрочно уреждане на основата на баланс на интересите“, посочиха от дипломатическото ведомство, цитирано от ТАСС.

„Ръководителите на външнополитическите ведомства обмениха оценки на дипломатическите инициативи за преодоляване на кризата в Ормузкия проток и относно ситуацията около Куба“, добавиха от руското външно министерство.

Както съобщиха от министерството, Лавров и Рубио „потвърдиха взаимното си намерение, въпреки известните разногласия, да активизират усилията за нормализиране на условията за работа на дипломатическите мисии на Русия и САЩ на територията на страните една на друга“.