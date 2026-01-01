Дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси ще бъдат извършвани на 26 май от 22:00 до 00:00 ч. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 27 и 28 май (сряда и четвъртък), в периода от 22:00 до 4:00 ч., ще се работи по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. В този период са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.

От февруари т.г. може да се закупи еднодневна винетка за леките автомобили, валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа.