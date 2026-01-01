Политиците у нас отправиха послания за 24 май.

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев

Пресцентър Министерство на образованието и науката

На 24 май България празнува най-светлия си празник - на словото, на знанието и на духа. Това казва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в приветствието си към учители, преподаватели, учени, творци, ученици и студенти, съобщи пресцентърът на ведомството.

Това е ден, в който отдаваме почит към делото на светите братя Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и на книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие, отбелязва образователният министър.

По думите на министър Вълчев често, увлечени в тревогите на ежедневието, пропускаме да си дадем сметка колко много е постигнала България именно чрез своето образование, култура и духовност. Преди по-малко от два века, във времето на Възраждането, в условията на чужда власт, почти всяко българско селище е носело в себе си желанието и стремежа да изгради училище. Хората са събирали средства и са влагали и собствения си труд, защото са знаели, че бъдещето на децата и бъдещето на народа зависят от просветата. Тогава училището е било кауза на цялата общност.

ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити празника във Фейсбук. "Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник! Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание. Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ", написа Борисов.

ДПС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също отправи поздрав за 24 май. 

естит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И днес великото дело на братята Кирил и Методий за утвърждаване на славянската култура като част от европейската носи българския образ и дух. И всички заедно изказваме своята признателност към съвременните просветители, учители, преподаватели, дейци на културата, творци, хората, носещи пламъка на знанието тези, които със силата на думите и писмеността вдъхновяват и формират светоусещане и мироглед.

Нека знанието и познанието бъдат наши пътеводители за по-доброто бъдеще на нашата Родина", написа той.

