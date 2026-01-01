По повод Световния ден срещу детския труд от Главна инспекция по труда (ГИТ) напомниха, че минималната възраст за започване на работа е 16 г. За непълнолетните работници и служители е предвидена специална закрила, която им гарантира облекчени условия на труд. Те не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти и която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие, подчертаха от ведомството.

Работното време за децата над 16 г. е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, като получават минимум минималната работна заплата. Те имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За децата, ненавършили 16 г., нощен е трудът между 20:00 ч. и 6:00 ч. сутринта.

От началото на годината ГИТ е дала 5458 разрешения за започване на работа на непълнолетни лица. За същия период на миналата година броят е бил 5212. Наемането на непълнолетни лица без разрешение се счита за престъпление, подчертаха от ГИТ. От началото на 2026 г. има 80 отказа от страна на ГИТ за издаване на такъв документ, защото предварително заявените условия на труд от работодателя не са съобразени с извършваната от младежите работа.

За получаването на разрешение работодателите трябва да предоставят документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни, или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка. Ако подадените от работодателя документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на два дни, въпреки че срокът е седемдневен, разясниха още от ГИТ.

Преди дни Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) – Враца отчете, че през първите пет месеца на годината е издала над 50 разрешения за наемане на работа на непълнолетни, което е почти двойно увеличение спрямо издадените през миналата година 28 разрешения.