„Възраждане“ информираха за съмнения в покриване на критериите за осиновяване на тригодишно дете в София.

В кулоарите на парламента народният представител Георги Георгиев съобщи за тригодишно дете, което се гледа от приемна майка, а кандидати за осиновители стават семейство, което по думите на народния представител са „семейство без работа и без добър социален статус“.

Осиновяването е било спряно, а това дете е щяло да отиде в нездравословна среда, каза Георгиев. Той обясни, че от Агенцията за социално подпомагане намират втори осиновител, въпреки че през това време приемната майка сама е кандидатствала да осинови детето.

По неговите думи може да става въпрос за корупция и той ще отнесе проблема към заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, с която имат среща.

Приемната майка Миглена Кралева, която също бе в кулоарите на парламента заедно с Георгиев, коментира как първите двама родители са минали цялата процедура по осиновяване.