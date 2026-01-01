След години на отдръпване от светлината на прожекторите Анджелина Джоли отново насочва вниманието към актьорската си кариера. Носителката на „Оскар“ постепенно се завръща към Холивуд, след като през последните години се фокусираше основно върху семейството си, режисурата и хуманитарната си дейност.

След участието си през 2024 г. във филма „Мария“, посветен на живота на легендарната оперна певица Мария Калас, Джоли продължава с нов проект – „Couture“, в който играе американска режисьорка, която научава, че е диагностицирана с рак на гърдата по време на престоя си в Париж за Седмицата на модата.

Ролята има особено лично значение за актрисата. Майка ѝ Маршелин Бертран почина от рак на гърдата през 2007 г. на 56-годишна възраст, а през 2013 г. Джоли претърпя превантивна двойна мастектомия, след като научи, че носи мутация в гена BRCA1, свързана с повишен риск от развитие на рак на гърдата и яйчниците.

В интервю за Reuters Джоли разказа, че заснемането на сцените, свързани с диагнозата на героинята ѝ, е било емоционално преживяване, което я е върнало към собствената ѝ история.

„Беше странно преживяване да пренеса Холивуд в болничната си стая“, сподели тя, като допълни, че филмът показва колко силно са свързани хората чрез личните си изпитания.

„Борбеният ми дух се върна“

В интервю за Variety Джоли разкри, че още преди раздялата си с Брад Пит през 2016 г. постепенно е започнала да се отдалечава от актьорството, тъй като се е насочила към режисура и международна работа.

„Бях спряла да се занимавам с актьорство преди развода си. Фокусирах се върху режисурата“, каза тя.

След раздялата, по думите ѝ, актьорството се превърнало в начин да балансира професионалния си живот с грижите за шестте им деца.

Джоли сподели още, че през последните години е преминала през труден период, но постепенно е възвърнала увереността си.

„Борбеният ми дух най-накрая се върна. За известно време го бях загубила“, каза актрисата.

Тя допълни, че децата ѝ са сред хората, които най-силно са я насърчили да се върне към части от себе си, които е оставила настрана.

Животът след Брад Пит

Анджелина Джоли и Брад Пит се разделиха през 2016 г. след две години брак и близо десетилетие връзка. Двамата имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиан.

Разводът им официално приключи през 2019 г., но спорът около френската им винарна Château Miraval продължава в съда.

Адвокатите на Джоли заявяват, че последните съдебни решения не променят позицията ѝ по делото и че тя очаква процесът да приключи, за да може семейството да насочи вниманието си към бъдещето.

Анджелина Джоли с неочаквано признание: Не съм излизала с никого след развода (ВИДЕО)

Нов етап в личния живот

Джоли намекна и за възможността отново да допусне романтична връзка в живота си. В интервю за Yahoo Entertainment тя заяви, че не е излизала с някого след развода и дълго време е поставяла децата и семейството си на първо място.

Според актрисата ролята ѝ в „Couture“ ѝ е помогнала да погледне по различен начин на баланса между майчинството, личната свобода и нуждите на една жена извън ролята ѝ на родител.

„Човек може да обича децата си и да бъде отдаден на семейството си, но също така да има нужда от собствен живот“, каза тя.