Пожар избухна в асфалтова база в русенския квартал „Средна кула“. Той е локализиран своевременно и вече е потушен, а към момента няма данни за пострадали или за опасност за населението.

БТА

Това съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Светослав Войчев и говорителят на Областната дирекция на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

БТА

Сигналът е подаден в 13:11 часа. По първоначални данни се е запалил резервоар за мазут в асфалтовата база.

БТА

Комисар Войчев отчете, че на място има четири противопожарни екипа, които продължават работа по обезопасяване на съоръженията. Малчева уточни, че районът остава обезпечен и от полицейски служители до приключване на действията на специализираната техника.

БТА

След окончателното приключване на работата ще бъде извършен оглед, след който ще може да бъде предоставена по-подробна информация за причините и обстоятелствата около възникването на пожара.