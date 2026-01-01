Посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, намиращ се в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаване на пожара. Това е съобщено на сайта на Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с пожара в Сърбия, вследствие на който имаше задимяване и в няколко български общини.

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Българските дипломатически представителства в Белград и Ниш са в постоянен контакт с компетентните сръбски власти, казват от МВнР.

Във връзка с констатирано силно задимяване на българска територия в части от Софийска, Кюстендилска и Пернишка област, предизвикано от горски пожари на територията на Република Сърбия, МВнР предприе спешни действия за изясняване на ситуацията, пишат от външното министерство.

От МВнР казват, че ще информират своевременно обществеността за развитие на обстановката.

Силно задимяване заради пожар в Сърбия беше регистрирано по-рано днес в седем общини в Софийска и Пернишка област. Системата BG-Alert беше задействана в Костинброд заради задимяването.