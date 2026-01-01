Основната ми задача като особен търговски управител беше да гарантирам непрекъснатата работа на „Лукойл“ и да осигуря достъпни цени на горивата за гражданите и бизнеса. Това заяви Румен Спецов в позиция до БНТ.

Припомняме, че министърът на икономиката Александър Пулев заяви, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в „Лукойл“. Според вицепремиерът Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата.

Кабинетът назначи Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

Цялата позиция на бившия особен управител Румен Спецов:

Румен Спецов, бивш особен управител на „Лукойл“: „Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че „Лукойл“ да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании.”