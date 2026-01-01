Тази година през октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11 и 15 градуса, по високите полета - между 10 и 13 градуса, а в планинските райони - от 0 до 7 градуса.

Най-високите температури през октомври в страната ще бъдат между 22 и 27 градуса, а най-ниските - между минус 5 и 0 градуса, по-високи ще са в източните райони. Това съобщи главен асистент д-р Красимир Стоев - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По думите му месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а за югоизточните райони е между 50 и 100 литра на квадратен метър.

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През първите десет дни температурите ще са по-ниски от нормите, но ще има и повишение през периода

През първото десетдневие преносът на въздушни маси над страната ще е от североизток и температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми, като относително ще се повишат в средата на периода.

НИМХ

През първите дни от месеца и към 6-8 октомври ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд. Повишава се вероятността за значителни количества.

След преминаването на средиземноморския циклон през последните дни от периода температурите значително ще се понижат, особено минималните и на много места в страната, при изясняване и стихване на вятъра, ще се образуват слани.

През второто десетдневие температурите ще се повишат, но има вероятност и за валежи

В началото на второто десетдневие на октомври температурите относително ще се повишат. Облачността ще се увеличи и до средата на периода отново се повишава вероятността за валежи.

През последните дни от десетдневието времето ще се определя от антициклонално барично поле - ще е без валежи, на места със значителни разкъсвания на облачността. На много места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност.

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В периферията на антициклона от североизток ще проникне студен въздух и се очаква по-съществено понижение на температурите.

През третото десетдневие се очаква да има валежи и понижение на температурите

В началото и в края на третото десетдневие има вероятност за преминаване на атмосферни смущения с валежи, впоследствие и с относително понижение на температурите. По-спокойно, в равнините - мъгливо, а в планинските райони - предимно слънчево, ще е времето в средата на периода.

Кои са характерните особености на месеца

Октомври е типичен есенен месец. Средните денонощни температури се понижават чувствително през месеца. Сутрините са студени и мъглата става все по-характерно явление. Зачестяват нахлуванията на студени въздушни маси и при изясняване се образуват слани. Увеличава се броят на мрачните и дъждовни дни.

Средно броят на мрачните дни през октомври е от шест до девет. В планините, по най-високите части, винаги през месеца пада сняг.

В същото време има много хубави дни, познати като периоди на „възвръщане на лятото”. Температурата на морската вода все още е сравнително висока и по Черноморието температурите остават по-високи, а вероятността за образуване на слани е незначителна.

Астрономическа справка

В началото на месеца слънцето в София изгрява в 7 часа и 24 минути, и залязва в 19 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 44 минути.

В края на октомври слънцето изгрява в 6 часа и 59 минути, и залязва в 17 часа и 21 мин. Продължителността на деня вече е 10 часа и 22 минути.

Фазите на луната през месеца са: на 3 октомври е последна четвърт, на 10 - новолуние, на 18 - първа четвърт, а на 26 октомври е пълнолуние, информира синоптикът от НИМХ Красимир Стоев.