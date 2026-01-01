Радарната система на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла снощи дрон, който е навлязъл във въздушното пространство на страната и е летял по протежение на границата между Румъния и Украйна, предаде агенция Аджерпрес. Сигналът от дрона е изчезнал след около 10 минути в близост до селището Сомова в окръг Тулча (Югоизточна Румъния). Специализиран екип на Министерството на националната отбрана е очакван днес сутринта в Тулча във връзка със случая, информира агенцията.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили (ВВС) от бойната служба на въздушната полиция са излетели от ВВС база 86 Борча за наблюдение на ситуацията, информира Министерството на националната отбрана.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в окръг Тулча чрез системата „Ро-Алърт“ (Ro-Alert) в 20:35 ч. румънско (и българско) време. Въздушната тревога е била прекратена в 22:05 ч.

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Инцидентът край Тулча е поредният случай, при който дрон, свързан с войната в Украйна, навлиза във въздушното пространство на Румъния. Страната е особено уязвима заради близостта си до украинските пристанища по река Дунав, които често са обект на руски удари.

Румънското министерство на националната отбрана съобщава, че през 2026 г. нарушенията на въздушното пространство от дронове са се увеличили значително спрямо предходната година. В редица случаи на територията на страната са откривани и останки от безпилотни летателни апарати.

При подобни ситуации Румъния използва изтребители за наблюдение и идентифициране на въздушните цели, а населението в засегнатите райони се предупреждава чрез системата RO-Alert. Тази практика се прилага особено често в окръг Тулча, който се намира непосредствено до украинската граница.

В последния случай на 27 септември радарите са засекли въздушна цел първоначално над украинска територия, северно от Килия Веке. По данни на румънското Министерство на отбраната целта впоследствие е навлязла в румънското въздушно пространство през района на Чаталкьой и е продължила покрай границата. Сигналът е изчезнал от радарите около 10 минути по-късно близо до Сомова.

Два румънски F-16 са били вдигнати по тревога от авиобаза Борча, за да проследят ситуацията. В 20:35 ч. местно време е изпратено предупреждение RO-Alert до населението в окръг Тулча, а въздушната тревога е отменена в 22:05 ч. На следващата сутрин специализиран екип на румънското Министерство на отбраната трябва да провери района за евентуални останки.

Румъния е член на НАТО от 2004 г. и подобни инциденти привличат особено внимание, тъй като представляват потенциален риск за въздушната сигурност на държава от Алианса. Към момента румънските власти не са заявили, че последният случай представлява умишлена атака срещу Румъния.

По данни, цитирани от Асошиейтед прес, през 2026 г. румънското Министерство на отбраната е регистрирало значително повече нарушения на въздушното пространство с дронове в сравнение с цялата 2025 г. Честотата на инцидентите се увеличава на фона на руските атаки срещу украински цели в непосредствена близост до румънската граница.