Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите докъде е стигнало разследването за мантинелите по пътищата ни след поредицата от тежки катастрофи с много жертви.

"Има два аспекта този въпрос - единият касае сигурността по пътищата, здравето и животът на българските граждани, той е свързан с качеството на мантинелите. Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходишмите сертификати, дали са правени необходимите тестове, чакаме резултатите, но имаме основание да се съмняваме дали това е станало по предвидения законов ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. Вторият аспект е свързан с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Внесохме материалите в прокуратурата, надяваме се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети. Надявам се стандартът и скоростта да са същите и много скоро ще има отговори", каза Демерджиев.

Вътрешният министър беше попитан и за по-ранните си изявления относно евентуални политически връзки около обществените поръчки за мантинели. По думите му при проверките са установени четири дружества, които в продължителен период са печелили над 96% от поръчките в този сектор. „Там се виждат имената на Борисов, Горанов и има четири дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно“, посочи Демерджиев и допълни, че е имало и друга поръчка, която същите дружества са спечелили или са били близо до спечелването ѝ, но впоследствие процедурата е била прекратена. На въпрос дали към момента е установена пряка връзка на Бойко Борисов с поръчките, Демерджиев посочи близостта му с бившия финансов министър Владислав Горанов и начина, по който според него е била управлявана ГЕРБ през разглеждания период.

„Мисля, че името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява - еднолично“, каза Демерджиев.

Задържаха лидер на група за „духовни ритуали“, иззеха 30 саксии с психоактивен кактус

Службите разполагат с информация и за други групи на територията на България, които се занимават с подобна дейност, сходна с тази, станала обект на последната мащабна акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици, посочи Демерджиев. Вчера агенти от ДАНС и полицията в Пловдив разбиха група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и обвинен е испански гражданин.

Поради мерки за сигурност министърът не разкри повече подробности за конкретната операция, но потвърди, че вниманието на службите не е насочено единствено към групата, за която вече е станало известно. „Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш“, каза МВР министърът.