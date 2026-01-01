Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за преследване на издирваните от Международния наказателен съд за убийствата на цивилни в Газа и Ливан, съобщава Хюриет дейли нюз.

"Мястото на военнопрестъпниците, издирвани от Международния наказателен съд, не е трибуната на ООН, а съдебните залите. Те трябва да бъдат преследвани и подведени под отговорност за убийствата, които са извършили и за пролятата кръв на цивилни в Газа и Ливан“, заяви турският президент пред участниците в Международен бизнес форум, състоял се Истанбул вчера в рамките на Международния търговски панаир „Мюсиад Ескпо“( MÜSİAD EXPO 2026).

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Ердоган посочи, че за израелския премиер Бенямин Нетаняху "има заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа”.

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Турският президент изказа одобрение от действията на дипломатическите представители, напуснали Общото събрание на ООН в Ню Йорк по време на речта на Нетаняху в знак на протест. „Това са протести, които показаха пред света, че палестинците не са сами“, заяви Ердоган, като подчерта, че “Турция ще продължи да защитава правата на палестинците срещу геноцида, провеждан от Израел в Газа”.

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В изказването си пред форума турският държавен глава акцентира и на икономическото развитие на страната като подчерта, че производството се е увеличило с 2,3 процента през второто тримесечие на 2026 г. По думите износът на стоки е надхвърлил 280 милиарда долара за периода август 2025- 2026 година, а общият износ на стоки и услуги ще достигне 405 милиарда долара през същия период.