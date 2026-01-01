„Българската позиция за войната в Украйна беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави на Общото събрание на ООН. Не може да има военно решение за Украйна и час по-скоро трябва да се седне на масата на преговорите. Но за да има преговори, не може да има ултиматуми. Трябва да бъдат поканени страните в конфликта, трябва активно да участва и Европейският съюз“ – това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол, където приветства българските производители в Националния биофест.

Държавният глава подчерта и огромната заплаха от войната в Украйна за Черно море. Именно черноморската сигурност, която от национален се превръща в глобален проблем, беше сред акцентите на изказването на Йотова в ООН, припомнят от прессекретариата на държавния глава.

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Йотова изтъкна, че ако няма сигурност на корабоплаването, ще има тежки продоволствени последствия за Африка, което неминуемо ще предизвика нови миграционни вълни към Европа.

Президентът посочи, че речта ѝ пред Общото събрание на ООН е била приета изключително добре от много световни лидери и тя е получила три нови покани за участие в световни прояви за мир. „Думите ми са чути“, подчерта Йотова.

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Държавният глава отново изясни, че след Съвета за сигурност за Украйна не е имало декларация или документ на ООН, а изявление пред медиите на 50 държави. „България не се е оттеглила от това заявление, но то съдържа елементи, с които няма как да се съгласим. Затова и аз не участвах в срещата. Като човек със самочувствието на държавен глава на България, която е пълноправен член на Европейския съюз, поисках да бъде отразена българската позиция за мир и дипломатически канали за преговори“, заяви Илияна Йотова.

Тя посочи, че е срещнала разбиране от много други държави. „Както виждате от присъстващите на снимката от изявлението, отсъстват и други европейски лидери”, подчерта президентът.