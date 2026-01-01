„Второто есенно издание на поп-ъп площадките „МаГаТа фест“ в район „Подуяне“ отбеляза рекорден резултат от създаването на инициативата досега – заедно със софиянци събрахме близо 16 тона (15,6 т) отпадъци от мазета, гаражи и тавани само за няколко часа“, заяви зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Той посочи, че кампанията продължава да дава бързи и видими резултати в кварталите на Зона 3 (районите Слатина, Подуяне и Изгрев) като директна подкрепа за гражданите за разделно предаване на специфичните битови отпадъци.

Столична община

По време на събитието на кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“ гражданите предадоха значителни количества от отделните потоци:

6 тона едрогабаритни отпадъци (стари мебели, дивани, матраци);

4 тона излезли от употреба автомобилни гуми;

3,5 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

1 тон отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса и метал);

600 кг текстил и обувки;

400 кг опасни отпадъци от домакинствата (бои, лакове, химикали, почистващи препарати и стари лекарства);

100 кг негодни за употреба батерии и акумулатори.

В рамките на събитието Столичната община предостави 85 съда за домашно компостиране на гражданите, подали заявления по кампанията „Компостирай вкъщи“ и на собственици на дворни пространства на място. На терен отново работи и базарът за повторна употреба „Остави и вземи“ със Сдружение „Рето – Надежда“, където десетки запазени дрехи, книги и вещи намериха нови собственици вместо да бъдат изхвърлени, както и информационният пункт на сдружение „За Земята“.

Разчистване на мазета и тавани: „МаГаТа фест“ в София с три нови дати

Инж. Николай Неделков обяви и следващите дати от поредицата: „Продължаваме на 3 октомври в район „Слатина“ на паркинга пред бившия хотел „Плиска“ – с удобна транспортна връзка и за жителите на район „Изгрев“, а на 18 октомври мобилният пункт ще бъде разположен в район „Искър“.

Зам.-кметът по екология подчерта, че мобилните пунктове осигуряват важна подкрепа за кварталите, но администрацията е фокусирана върху изграждането на цялостна и устойчива система за разделно събиране в цялата община.

„МаГаТа площадките дават бързо и удобно решение за хората да прочистят домовете си, а паралелно с това работим по дългосрочните инфраструктурни и нормативни решения“, отбеляза инж. Неделков.

В рамките на тези системни мерки Столичната община разширява мрежата от „Зелени острови“ – заградени площадки с контролиран достъп. Към момента функционират 79 такива съоръжения в районите „Надежда“, „Овча купел“ и „Илинден“, а в процес на изграждане са още 65 нови площадки с разширение към район „Искър“.

Столична община

За разделно събиране на специфични отпадъци в столицата са разположени и 10 преместваеми центъра в районите „Искър“, „Кремиковци“, „Подуяне“, „Лозенец“, „Надежда“, „Оборище“, „Възраждане“ и „Панчарево“.

Успоредно с това се подготвя административното обособяване на първите 4 постоянни общински площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни, строителни и масово разпространени отпадъци в районите „Връбница“ (2 бр.), „Витоша“ (1 бр.) и „Банкя“ (1 бр.).

Столичната община разработва и нормативни промени за преминаване към ясен модел с предварителни заявки за едрогабаритни и строителни отпадъци, за да се преустанови свободното им оставяне до контейнерите за битова смет.

„Всеки килограм отпадък, който предадем разделно или върнем в употреба, спестява публичен ресурс и прави града ни по-чист и подреден. Благодаря на всички софиянци за високата активност и добрите резултати“, допълни инж. Николай Неделков.