Пешеходка и 12-годишният ѝ син са пострадали при пътен инцидент в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Тя добави, че произшествието е станало около 18:25 часа на пешеходна пътека на кръстовището на улиците „Доростол“ и „Воден“.

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Според първоначално установените данни лек автомобил, управляван от 54-годишен мъж, е ударил с дясното си огледало 40-годишна пешеходка. В резултат на удара жената е паднала, повличайки със себе си 12-годишния си син. Детето е получило фрактура на дясната китка и е настанено за лечение в ортопедичното отделение на УМБАЛ „Канев“. Жената не е пострадала сериозно и е освободена за домашно лечение. Тя е останала като придружител със сина си в болницата.

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Пробата на шофьора за употреба на алкохол е отрицателна, каза още Малчева.

Тя уточни, че произшествието се изяснява в рамките на досъдебно производство.