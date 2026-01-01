Празникът на Еленския бут за 13-и път събра производители и гости във възрожденска Елена. Още в ранните часове производителите на емблематичния за Елена деликатес бяха отворили своите щандове, десетки скари димят и ще димят през целия ден, много музика и съпътстващи прояви очакват гостите на Елена, каза кметът Дилян Млъзев.

В своето приветствие Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България каза, че ароматът на еленския бут, който се носи навсякъде, обобщава качествата, които българинът носи – възрожденското, патриотичното, любовта към трудолюбието и любовта към българщината. Еленския бут е символ на България допълни Чобанова и поздрави производителите от Елена, които чрез своето сдружение упорито се борят неговото географско означение да бъде запазено в Европейския съюз.

Тридневен празник на еленския бут очаква жителите и гостите на Елена

Производителите на еленски бут напредват в процедурата за регистрация на продукта със защитено географско указание, като целта е да се гарантира единно качество и да се разширят възможностите за реализация на европейските пазари. Това съобщи Мартин Трухчев – производител и пазител на историята на еленския бут. По думите му през миналата година производителите са започнали работа по уеднаквяване на технологията за производство. Проведени са няколко срещи с технолози, обсъдени са изискванията към суровината, производствения процес и качеството на крайния продукт.

Регистрацията със защитено географско указание би повишила доверието към продукта и би дала възможност за по-широк достъп до европейските пазари, каза Трухчев. Според него ключът към успешното позициониране на еленския бут редом до испанския хамон и италианското прошуто е в качеството и обединението на местните производители.

Сред отличителните характеристики на еленския бут производителите открояват специфичния вкус, местната микрофлора и климатичните условия в района на Елена. Традиционната технология, качествената българска суровина и процесите на сушене, зреене и ферментация определят характерния вкус на продукта.

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Трухчев изрази надежда, че до 14-ото издание на празника еленският бут вече ще може да носи съответното обозначение за защитено географско указание, като уточни, че сроковете зависят и от фактори извън контрола на производителите.

Еленският бут е главен герой на празника затова домакините предлагат на гостите разнообразни ястия с участието на деликатеса – от супи до баници и милинки. На щандовете в центъра на града се предлагат и други дарове на Еленския Балкан – ароматни билки, пресни гъби, млечни продукти, мед и различни занаятчийски изделия.

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Сред гостите на празника бяха още областният управител Марин Богомилов, заместник-областният управител Петър Димитров, Светослав Мишев - директор на Областна дирекция "Земеделие", ректорът на Стопанската академия в Свищов доц. Марин Маринов, депутати, кметът на Лясковец Васил Христов, представители на институции, браншови организации и съседни общини.